Пациент погиб при пожаре в больнице в Свердловской области

Фото: 66.mchs.gov.ru

Пожар в городской больнице Краснотурьинска

Пациент погиб при пожаре в больнице в городе Краснотурьинск Свердловской области, сообщает Regnum со ссылкой на диспетчерскую службу города. По информации агентства, медики попытались спасти мужчину, однако он получил серьезные ожоги и скончался в отделении реанимации.

В городской больнице Краснотурьинска Свердловской области 7 сентября произошел пожар. Медики боролись за жизнь пациента, однако тот получил серьезные ожоги и скончался в реанимации, — сказано в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал «Говорит Москва», пожар в больнице произошел этим утром в палате реанимации на втором этаже. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. До того, как спасатели прибыли на место происшествия, были эвакуированы 19 человек, включая восемь сотрудников медучреждения.

В апреле в Москве огонь охватил корпус Центральной клинической больницы на Литовском бульваре. Возгорание произошло в одном из помещений на пятом этаже здания. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, ему был присвоен второй (повышенный) номер сложности. На этаже наблюдалось сильное задымление. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.