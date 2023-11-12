Пациент больницы в Петербурге до смерти избил соседа по палате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Драка двух пациентов отделения нейрохирургии НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге закончилась смертью одного из них, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации канала, 38-летний и 60-летний мужчины, лежавшие в одной палате, были госпитализированы с отравлениями. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в драку. В результате более молодой пациент проломил грудную клетку старшему, после чего тот скончался.

«Победителя» в драке задержали, он доставлен в отдел полиции. По сведениям канала, мужчина уже имел проблемы с законом из-за угрозы убийством.

Ранее сообщалось, что двое жителей Барнаула избили водителя скорой помощи, которая приехала к одному из них по вызову. Пострадавший получил серьезные травмы головы и конечностей и был госпитализирован. Нападавшие с места происшествия сбежали, полиции не удалось задержать их по горячим следам.

В Москве женщина попала в больницу с травмой головы и там поругалась с рентгенологом. Между ними произошла потасовка, в которой медик получил множественные ушибы, ему самому пришлось обратиться за помощью к коллегам.