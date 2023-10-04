Озвучены последствия обстрела ВСУ брянского поселка кассетными снарядами Богомаз: более 50 домов повреждены в поселке Климово от обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Свыше пятидесяти жилых домов и хозяйственных построек получили повреждения в результате обстрела поселка Климово Брянской области со стороны ВСУ, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, оперативные службы уже разминировали территорию поселка и ликвидировали кассетные боеприпасы и их части.

Специальная комиссия по оценке ущерба произвела осмотр и фиксацию всех разрушений гражданских объектов. В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек. Работа по ликвидации последствий обстрела продолжается, — говорится в сообщении главы региона.

Об обстреле четырех поселков кассетными снарядами в Брянской области сообщалось ранее. Прилеты зафиксированы в Севском, Погарском, Климовском и Трубчевском районах. Богомаз уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал.

Также сообщалось, что утром в небе над Брянской областью российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа. По данным губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений.

Утром в Минобороны России заявили о пресечении ночной попытки украинских десантников попасть на территорию Крыма. Бойцы ВСУ хотели добраться до мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах. Попытка пресечена.