Озвучены новые подробности тройного убийства в Подмосковье «112»: у убитой в Свитино женщины есть сестра-близнец

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что у убитой в деревне Свитино предпринимательницы Светланы Ф. есть сестра-близнец, другие две жертвы нападавшего тоже были близняшками. Авторы канала предполагают, что на этой почве женщины могли подружиться.

По данным «112», злоумышленник вынес драгоценности из дома убитой. В свою очередь MK.RU пишет о пропаже сторожевой собаки: предполагается, что убийца мог ее застрелить и вывезти труп, при этом не тронул домашних питомцев — кота и бернского зенненхунда.

Помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила, что к расследованию дела подключена группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. На теле хозяйки специалисты обнаружили восемь огнестрельных ранений, на телах сестер — по три ранения.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Светлана Ф. занимала должность руководителя крупного завода ТИАЛ, производящего полимерную продукцию. Следователи рассматривают две версии убийства: первая связана с бизнес-деятельностью женщины, согласно второй, погибшие могли стать жертвами вооруженного ограбления.

В декабре Московской области суд вынес приговор бывшему кандидату в мэры Звенигорода Александру Дмитравцову. Мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима в связи с убийством двух бизнесменов в 2020 году.