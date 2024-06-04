Озвучено число раненых при обстреле ВСУ Горловки Глава Горловки Приходько: два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

Двое граждан получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), написал в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько. По его словам, украинские военные значительно нарастили использование БПЛА в регионе.

Количество раненых от обстрела со стороны ВФУ (Вооруженные формирования Украины — ред. NEWS.ru) мирных жителей Горловки возросло до двух, — говорится в сообщении.

Авиация ВСУ в данное время выявлена в небе над Никитовским районом Горловки, уточнил Приходько. Глава города призвал местных жителей соблюдать осторожность.

Ранее была предпринята попытка атаки на гражданские объекты на территории Геленджика. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что все БПЛА были подавлены силами ПВО, обошлось без пострадавших. На место быстро выехали оперативные службы. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание.

До этого массированная атака дронов ВСУ была зафиксирована на юге России. Тогда удары в Краснодарском крае пришлись на нефтебазы в Новороссийске и Туапсе. Также несколько часов велась атака на Севастополь, сбитый дрон повредил Балаклавскую ТЭЦ.