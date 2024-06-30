Озвучена главная цель экспертизы после пожара во Фрязино Экспертиза после пожара во Фрязино должна определить причины гибели людей

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Пожар на территории НИИ «Платан» во Фрязино

Основной целью экспертизы после пожара в подмосковном Фрязино стало выяснение причин гибели людей и обстоятельств, приведших к этому, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Их представитель также отметил, что специалисты проанализируют состояние средств оповещения и пожарной охраны.

Основные задачи для экспертов: где конкретно находился очаг возгорания, точная причина пожара, общее состояние средств пожарной охраны, систем пожаротушения и оповещения о пожаре, — заявил он.

По данным агентства, на расследование потребуется около 20 дней, однако сроки могут быть увеличены в случае назначения дополнительных экспертиз. Также известно, что к делу привлекли мобильную испытательную лабораторию из Подольска.

Ранее 44-летнюю Татьяну Белоусову, которой принадлежало сгоревшее здание во Фрязино, отправили под домашний арест. Она является фигуранткой дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет 10 лет.

До этого основной причиной пожара в подмосковном Фрязино назвали искрение электросети. Отмечается, что из-за этого воспламенились горючие материалы.