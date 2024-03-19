Озвучен план эвакуации с Камчатки туристов, на которых сошла лавина Вертолет Ми-8 эвакуирует людей с Камчатки после схода лавины

Фото: МЧС РФ

Вертолет Ми-8 МЧС России отправился на Камчатка для эвакуации туристов после схода лавины в районе перевала Красноармейского, передает ТАСС со ссылкой на ведомственную пресс-службу. Людей доставят на аэродром, откуда далее перевезут в Петропавловск-Камчатский.

В настоящее время туристы в сопровождении спасателей добрались до Семеновского кордона, который находится на расстоянии около 4 км от места происшествия, — говорится в сообщении.

Группу из 11 человек накрыло лавиной после ночевки в районе перевала Красноармейского 18 марта. Выбраться смогли девять туристов, региональное управление Следственного комитета объявило пропавшими без вести 19-летнего молодого человека и 44-летнюю женщину.

Ранее сообщалось, что попавшие под лавину на Камчатке туристы шли к горячим источникам на лыжах. В группе были только местные жители, которые состояли в камчатском туристическом клубе имени Глеба Травина. Маршрут был согласован, все участники похода — натренированы. Группа планировала идти до цели два дня, но туристы попали под лавину.

В МЧС уже предупреждали, что в случае отрыва лавины в горах у человека есть всего несколько секунд, чтобы обезопасить себя. Если найти убежище не удалось, необходимо попытаться удержаться на поверхности лавины и защитить лицо от снега. Это можно сделать, закрепившись на месте с помощью лыжной палки или ледоруба, воткнув их в снег. При этом следует расположить тело вдоль направления движения снежной массы, пропуская ее мимо себя.