Ozon раскрыл детали разоблачения торговцев запрещенными веществами Ozon: запрещенное вещество обнаружили в посылке благодаря сотрудникам склада

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Запрещенное вещество в одной из посылок продавца на складе Ozon удалось обнаружить благодаря бдительности сотрудников, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ретейлера. Продавец при этом никогда не работал на складе компании, подчеркнули в организации.

Стандартная процедура контроля качества позволила быстро обнаружить подмену товара. Наша служба безопасности нашла в коробке запрещенное вещество, мы сразу же отследили и заблокировали поставку во всех регионах, куда продавец хотел ее отправить, и не допустили товар в продажу, — сообщили в пресс-службе Ozon.

В компании отметили, что незамедлительно связались с правоохранительными органами и передали им все предметы из поставки, а также поделились необходимой информацией.

Благодаря системе контроля Ozon и оперативному сотрудничеству с правоохранителями удалось установить и задержать подозреваемую в преступлении, — добавили представители маркетплейса.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на сортировочном складе одного из популярных маркетплейсов полицейские изъяли 123 коробки с запрещенными веществами. Среди них были посылки, уже адресованные получателям в Москве, Пскове, Казани и Краснодаре. Задержанную по подозрению в сбыте наркотических средств поместили под домашний арест.

Об обнаружении наркотиков в поставке продавца пресс-служба Ozon сообщала 24 февраля. Представители ретейлера заявили, что товар не был принят на склад и не поступил в продажу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.