Ozon раскрыл детали пожара на складе в Подмосковье Ozon сообщил, что товары не пострадали при пожаре на складе в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Участок склада Ozon, где утром 20 августа произошел пожар, не использовался, сообщили представители маркетплейса в комментарии РИА Новости. Как утверждается, товары в результате инцидента не пострадали, угрозы для других блоков склада нет. Сотрудники были своевременно эвакуированы.

Сегодня утром произошло возгорание в одном из блоков склада Ozon в подмосковном Гривно. Блок не эксплуатировался, там не хранились товары. Сотрудники эвакуированы, за медицинской помощью никто не обратился, — сообщили в компании.

Ранее в Екатеринбурге загорелась строящаяся «УГМК Арена», расположенная на улице Степана Разина. По данным пресс-службы МЧС России, пожар площадью 10 квадратных метров возник на шестом этаже, загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель. До прибытия спасательных служб со стройплощадки эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.

Кроме того, в Ленобласти вспыхнул пожар на подстанции «Восточная», которая является ключевым звеном энергетической системы региона. Там воспламенился трансформатор. Тушение огня осложняло то, что оборудование оставалось под высоким напряжением. «Восточная» входит в магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС» и обслуживает более 140 тыс. км линий электропередачи и свыше 900 подстанций.