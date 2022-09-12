Ozon нашел в Подмосковье новый склад взамен сгоревшему Ozon переедет из истринского сгоревшего склада в Жуковский

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Вид с квадрокоптера на последствия пожара на складе Ozon в городском округе Истра

После пожара на складе в подмосковной Истре Ozon переезжает в новое помещение в Жуковском, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Сообщается, что спустя месяц после ЧП интернет-магазин договорился с Новой технологической компанией (НТК) об аренде площади в 80 тысяч кв. м. Изначально склад был построен для польского ретейлера одежды LPP (бренды Reserved, Cropp, Sinsay, House, Mohito), который покинул Россию в связи с событиями на Украине.

Договор между Ozon и НТК станет крупнейшей сделкой на рынке логистической недвижимости в этом году, — приводит издание слова руководителя департамента складской и индустриальной недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Егора Дорофеева.

Уточняется, что новый объект обойдется Ozon в порядка 500 млн рублей в год. Однако эксперты допускают, что компания могла получить скидку за крупную сделку, которые сейчас редки на рынке.

Пожар на складе Ozon в селе Петровском Истринского района Московской области начался 3 августа. Пламя охватило площадь в 55 тысяч квадратных метров. Частично обрушилась кровля и стены здания. В миссии по ликвидации огня были задействованы вертолеты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд. Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около тысячи работников. Ликвидировать пожар удалось только спустя пять дней.