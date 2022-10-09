Ожидавшие переправы из Крыма пассажиры автобусов отправлены из Керчи

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Люди в ожидании возобновления работы паромной переправы в порту Крым

Все пассажиры автобусов, ожидавшие переправы из Крыма на Кубань, отправлены из Керчи, сообщил ТАСС врио министра транспорта республики Николай Лукашенко. Отмечается, что некоторые пересекли Керченский пролив на катерах. Лукашенко добавил, что ожидающие парома 250 фур в Крыму переправят в течение двух дней.

Автобусы, которые находились в очереди [на переправе из Крыма в Кубань], отправили [из Керчи]. Сейчас автобусов с пассажирами на территории Керчи нет. Некоторые пассажиры осуществили переправу катерами, которые работают на линии порт Крым — порт Кавказ, — сказал Лукашенко.

Сейчас на переправе работают по одному парому каждого класса — «Керченский-2» и «Лаврентий». На последнем перевозят грузовые автомобили. Еще два парома через Керченский пролив планируют запустить 10 октября: один из них будет предназначен для малотоннажных машин, другой — для крупнотоннажных, указал Лукашенко.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили автомобильное движение по двум полосам. Он добавил, что на транспортном объекте налажена работа освещения, а также нанесена новая разметка.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов указывал, что движение по автомобильной части Крымского моста доступно лишь для водителей легковых машин. Он отметил, что автобусы и другие большегрузные транспортные средства через Керченский пролив будут бесплатно перевозиться на пароме. При этом железнодорожное направление будет работать в штатном режиме.