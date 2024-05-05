Овощебаза на площади 800 «квадратов» полыхает в Крыму МЧС России сообщило о пожаре на овощебазе в крымском селе Жемчужина

Фото: t.me/mchs_official*

Овощебаза на площади 800 квадратных метров загорелась в крымском селе Жемчужина, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, на место прибыли 37 сотрудников пожарной службы и 11 единиц специальной техники. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала.

В Крыму сотрудники МЧС России ликвидируют пожар. В селе Жемчужина горит овощехранилище на 800 квадратных метрах. На месте работают 37 специалистов и 11 единиц техники МЧС России, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что полевые площади практически полностью выгорели. Также пожарные обливают водой из шлангов находящиеся вблизи здания. Точные причины произошедшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в поселке Шушенское Красноярского края. В результате погибли два человека, еще трое получили травмы. Спасатели получили сообщение о возгорании в 12:22 по местному времени. Тушением огня занимались 26 человек личного состава, было привлечено 10 единиц техники. Сотрудникам МЧС удалось спасти 10 человек, включая пятерых детей.