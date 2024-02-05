Овчарка растерзала четырехлетнего ребенка на глазах хозяйки В Кузбассе кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку на глазах хозяйки

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кавказская овчарка напала на четырехлетнюю девочку в Кузбассе в присутствии хозяйки пса, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, ребенок погиб от полученных ран до приезда медиков.

Девочка гостила в поселке Беловского округа у подруги матери. В какой-то момент женщина открыла вольер с собаками, чтобы дать им миску с водой. Тогда одна из овчарок вырвалась из загона и кинулась на малышку.

Девочка воспитывалась в неблагополучной семье, ее мать не трудоустроена. Также в семье растут два мальчика одного и двух лет. Женщину задержали и избрали меру пресечения под подписку о невыезде. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее домашняя собака перегрызла горло хозяину в московском районе Коптево. В квартире вместе с мужчиной находились дети, которых пес не тронул.

Трагедия произошла в многоэтажном доме по улице Лихоборские Бугры. В полицию позвонили соседи, услышавшие из квартиры плач детей. Когда стражи порядка вскрыли дверь, обнаружили на полу владельца собаки с рваными ранами горла, спасти его не удалось. Рядом с мужчиной находились дети четырех и двух лет. По одной из версий, питомец крупной породы мог наброситься на хозяина из-за того, что мужчина постоянно его бил.