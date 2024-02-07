Отвратительной назвали идею о минуте памяти в честь участника протестов Глава Башкортостана отказался почтить минутой молчания погибшего активиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Радий Хабиров

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров назвал отвратительным предложение народного артиста Рифа Габитова о минуте молчания в память участника протестов Рифата Даутова, погибшего после задержания, передает издание Prufy. Хабиров подчеркнул, что артисту следовало «пять раз подумать», прежде чем предлагать такое, уточняет издание.

В день похорон Рифата Даутова руководство республики во главе с Хабировым провело встречу с активистами и представителями общественных движений. На мероприятии выступил Габитов, а его предложение отдать дать уважения погибшему вызвало недоумение у участников встречи, сообщается в статье.

То, что касается вашего предложения — минуты молчания, — оно отвратительно и бессовестно, я считаю. Потому что минуты молчания мы должны предъявлять тем людям, которые действительно погибли за Родину, за свободу, заслужили уважение людей, — заявил глава республики.

Поясняя свои слова, Радий Хабиров подчеркнул, что погибший совершил тяжкое преступление, его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и организации беспорядков. В итоге подозреваемого задержали при помощи спецназа, но с ним «случилась беда, которую никто не ожидал», отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в январе в башкирском Баймаке прошли митинги. Протесты были организованы западными спецслужбами, а самих участников протеста назвали «предателями Родины».