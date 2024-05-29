Ответ школы о скандальном досмотре выпускниц не убедил Мизулину Мизулина потребовала от школы в Воронеже видеокадры с досмотром школьниц

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала от школы № 62 в Воронеже предоставить полные видеокадры с досмотром выпускниц, которые пожаловались на то, что их просили снимать нижнее белье во время проверок на наличие шпаргалок. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на ответ сотрудников школы о том, что досмотр проходил в рамках правил и нарушений зафиксировано не было.

Прошу показать полное видео с камер видеонаблюдения всего процесса досмотра, а также видео с улицы перед входом в школу, — написала Мизулина.

Кроме того, она опубликовала видеозапись, на которой охранник учебного заведения при других несовершеннолетних требует от выпускницы поднять кофту, и та это делает. Мизулина подчеркнула, что для более тщательной проверки в случае подозрения на присутствие шпаргалок в нижнем белье можно отвести выпускницу в отдельную комнату, где осмотр проведет женщина.

Ранее Мизулина опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения ЕГЭ. В пресс-службе правительства Воронежской области пообещали заняться расследованием этого дела и просмотреть все камеры наблюдения. Сообщалось, что этим займутся сотрудники Министерства образования Воронежской области.