«Ответ нашим врагам»: глава Крыма об итогах выборов президента России ​​​​​​​Глава Крыма назвал победу Путина на выборах ответом всем врагам России

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ходе голосования на выборах президента России крымчане подтвердили свое волеизъявление на референдуме о присоединении полуострова к РФ в 2014 году, передает корреспондент NEWS.ru. Руководитель республики поблагодарил всех жителей, принявших участие в голосовании.

Мы за последние три дня подтвердили свое волеизъявление 2014 года, поддержав нашего лидера, нашего президента [Владимира Путина], с самой высокой исторической явкой — 89%, и 93,5% крымчан поддержало президента. Спасибо вам большое! Это наш ответ нашим врагам, нашим оппонентам. Это доказывает, что за 10 лет мнение людей не поменялось, все решения были приняты абсолютно верно. Мы доверяли нашему лидеру Владимиру Владимировичу и в целом России, — сказал Аксенов.

18 марта 2024 года отмечается 10 лет с момента воссоединения полуострова с Россией. Глава Крыма поздравил всех с исторической датой. Он признался, что для него 2014 год стал самым ярким воспоминанием за всю жизнь.

То, что произошло, имеет огромную, колоссальную ценность для всей нашей страны, и непосредственно для крымчан. Это поистине историческое событие, — подчеркнул он.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал сохранение единства крымского народа самым важным достижением за 10 лет после воссоединения с Россией. По его словам, сегодня крымчане смотрят только вперед и движутся к построению своей мечты.