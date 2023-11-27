Отвергнутый петербуржец чуть не разбился на машине с похищенной девушкой Петербуржец с похищенной девушкой влетел в отбойник у Кронштадтской дамбы

Фото: t.me/ugibdd78

В Санкт-Петербурге мастер по рукопашному бою похитил отвергнувшую его девушку, которую затолкал в машину и попытался увезти в Новгородскую область, но попал в ДТП, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, в пути мужчина с заложницей в машине влетел в отбойник у Кронштадтской дамбы и чуть не разбился.

Петербуржец пытался ухаживать за девушкой несколько лет, но она не разделяла его симпатий. В итоге он решил пойти на крайние меры.

Как рассказала девушка, утром неудачливый ухажер подкараулил ее у дома. Когда она парковала машину, он вытащил ее из салона и затолкал в свой автомобиль. После этого он заковал ее в наручники и сказал, что они едут в Малую Вишеру.

В пути девушка пыталась позвать на помощь. Похититель отвлекся, когда проверял ее телефон, не заметив на пути отбойник. Автомобиль врезался в ограждение и несколько раз перевернулся, но оба чудом выжили. Мужчина умолял, чтобы возлюбленная не сажала его в тюрьму. Девушку подобрал другой водитель, который высадил ее на заправке, где ее уже нашла полиция. Мужчину вскоре задержали.

Ранее в Орловской области арестовали двух обвиняемых в похищении школьницы. По данным следствия, в селе Заречье мужчины затолкали 16-летнюю девочку в машину и поехали в другой регион, но их остановили сотрудники полиции на трассе.