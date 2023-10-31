На Курилах отважный пес отогнал медведя от рыбаков и попал на видео Пес по кличке Белый спас рыбаков от голодного медведя на Курилах

Фото: Robert Haasmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Пес по кличке Белый стал звездой интернета после того, как отогнал голодного медведя от людей на Курильских островах. Авторы ролика рассказали, что медведи часто ходили вокруг них кругами, а иногда и забирались к ним.

Мы уехали с путины в конце сентября с острова, сняли невода прибрежного лова в бухте, т.к. с октября штормить начинает, рыбы не было до октября. Медведи кругами ходили и к нам забирались, — рассказали рыбаки.

Ранее сообщалось об обнаружении останков человека на лежке медведя в Приморье. Они могут принадлежать пропавшему ранее рыбаку из села Березовка. Сперва полицейские, занимавшиеся поиском, нашли его вещи, а позже наткнулись и на останки. Утром зверя отстрелили охотоведы. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что подобное поведение для бурого медведя нетипично.

О нападении медведя на человека сообщалось и на прошлой неделе. Это произошло в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 47-летний мужчина смог отбиться от животного, убежать и спрятаться в охотничьем домике. Грибник отделался травмами руки и ноги. Сейчас он не может самостоятельно передвигаться.