Пес по кличке Белый стал звездой интернета после того, как отогнал голодного медведя от людей на Курильских островах. Авторы ролика рассказали, что медведи часто ходили вокруг них кругами, а иногда и забирались к ним.
Мы уехали с путины в конце сентября с острова, сняли невода прибрежного лова в бухте, т.к. с октября штормить начинает, рыбы не было до октября. Медведи кругами ходили и к нам забирались, — рассказали рыбаки.
Ранее сообщалось об обнаружении останков человека на лежке медведя в Приморье. Они могут принадлежать пропавшему ранее рыбаку из села Березовка. Сперва полицейские, занимавшиеся поиском, нашли его вещи, а позже наткнулись и на останки. Утром зверя отстрелили охотоведы. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что подобное поведение для бурого медведя нетипично.
О нападении медведя на человека сообщалось и на прошлой неделе. Это произошло в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 47-летний мужчина смог отбиться от животного, убежать и спрятаться в охотничьем домике. Грибник отделался травмами руки и ноги. Сейчас он не может самостоятельно передвигаться.