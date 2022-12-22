«Отважные» взяли штурмом позиции ВСУ и захватили троих пленных

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные из группировки «Отважные» взяли штурмом позиции ВСУ и захватили в плен трех украинских солдат, сообщает портал «Русская весна». В момент захвата позиций несколько бойцов ВСУ погибли. Двое пленных получили ранения разной степени тяжести, им была оказана медицинская помощь. Военкоры опубликовали в Сети видео с их допросом.

Бойцы группировки «Отважные» взяли штурмом украинские позиции и захватили трех пленных. <...> Двое пленных получили ранения, один из них тяжелый, ранены ноги и рука. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу, где их состояние стабилизировали, — говорится в сообщении «Русской весны».

Ранее сообщалось, что бойцы воздушно-десантных войск из Пскова откинули украинскую армию более чем на два километра на Сватовском участке фронта в Донбассе. По словам военнослужащего с позывным Паркер 13, во время выхода на этот рубеж военнослужащие уничтожили до пяти единиц бронированной техники и около 50 бойцов противника, удалось также взять четыре опорных пункта.

До этого представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике. Всего погибло более 40 солдат ВСУ, также были уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.