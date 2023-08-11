«Отважные» уничтожили артиллерийскую систему ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки «Отважные» уничтожили артиллерийскую систему Вооруженных силы Украины в ходе контрбатарейной борьбы, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его информации, боестолкновение произошло на Краснолиманском направлении.

Военная техника противника была ликвидирована при помощи гаубицы Д-30. «Отважные» нанесли удар точно в цель, после чего у противника вспыхнул боекомплект. На опубликованных кадрах можно заметить, как с места попадания снаряда валит густой дым.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили о захвате укрепрайонов на Краснолиманском направлении группировкой «Отважные». По данным канала, Вооруженные силы Украины вынуждены использовать все имеющиеся резервы в попытке остановить продвижение российских бойцов.

Военкоры уточнили, что боестолкновения происходят в районе Серебрянского лесничества. «Отважные» продвинулись вперед на 3 километра. Украинская армия тем временем пытается прорвать оборонительные рубежи. По данным канала, бойцам удалось отразить шесть атак противника за сутки. По украинским силам бьют стрелковым оружием и артиллерией, говорится в публикации.