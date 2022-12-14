«Отважные» с помощью «Терминаторов» обратили в бегство бойцов ВСУ Бойцы группировки «Отважные» с помощью «Терминаторов» обратили противника в бегство в ЛНР

Фото: МО РФ

РИА Новости опубликовало видео боя, в котором бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа отбили несколько атак ВСУ на линии Сватово — Кременная. Для этого применялись боевые машины поддержки танков «Терминатор».

Обстановка остается напряженной, но мы удерживаем линию фронта (вдоль трассы между Сватово и Кременной. — NEWS.ru). Используем артиллерию для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС «Солнцепек». При отражении нескольких атак нам здорово помог «Терминатор», буквально обратив противника в бегство, — рассказал один из бойцов.

Он уточнил, что удар нанесли по району сосредоточения украинских боевиков в лесопосадке, откуда те собирались атаковать российские позиции.

«Терминатор» — машина на шасси танка Т-72, башня которого заменена на новый боевой блок, состоящий из двух автоматических 30-миллиметровых пушек с боезапасом в 850 снарядов, четырех пусковых установок управляемых противотанковых ракет с кумулятивными или термобарическими боевыми частями, а также новейшего пулемета «Корд». БМПТ разработали специально для боев в городских условиях, основываясь на опыте операций в Чечне.

Командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа ранее заявил, что военнослужащие Украины остерегаются российских боевых машин поддержки танков «Терминатор». Он добавил, что украинские бойцы назначили вознаграждение за захват одной из таких машин. Военный отметил, что «Терминаторы» работают также в связке с танками, когда экипаж БМПТ занят подавлением противника.