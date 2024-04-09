Оттаявший беспилотник нашли в подмосковном лесу Mash: беспилотник обнаружили в лесу недалеко от подмосковного завода ЛиАЗ

Фото: МО Украины

PD-2

Telegram-канал Mash сообщил, что жители подмосковной деревни Дуброво нашли в лесу оттаявший беспилотник. Как отмечает канал, БПЛА был в нескольких километрах от завода ЛиАЗ, где производят автобусы для всей России. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как сообщает Mash, у беспилотника были огромные крылья с загнутыми вверх кончиками (размах 2,5 метра) и антенна на носу. Канал информирует, что это может быть PD-2, произведенный компанией «УкрСпецСистемы» и сбитый с помощью РЭБ еще зимой.

Mash уточнил, что дрон лежал в 300 метрах от частного жилого дома в кустах. Как передает Telegram-канал, территорию оцепили, на место вызвали саперов.

Ранее директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев заявил, что украинские беспилотники, атаковавшие в начале апреля объекты в Татарстане, были оснащены оборудованием из стран НАТО. Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что это были БПЛА самолетного типа. По его мнению, атаковавшие выбрали этот тип беспилотников, чтобы причинить максимальный ущерб.

В начале апреля Вооруженные силы России нанесли удар по цеху производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся украинской армией, также был нанесен удар по складу авиационных средств поражения. В Минобороны РФ отмечали, что объекты ВСУ были атакованы как авиацией, так и артиллерией.