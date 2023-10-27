Отставший от поезда той-терьер неделю выживал на улице в сибирском городе Отставший от поезда под Красноярском той-терьер неделю выживал на улице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярском крае той-терьер, отставший от поезда, где ехала его хозяйка, неделю выживал на улице, сообщает KP.RU. Как отмечает издание, потерявшуюся собаку заметила по камерам видеонаблюдения дежурная по вокзалу в городе Канске, затем она неделю искала животное и в результате вернула хозяйке, проживающей в Свердловской области.

Как рассказала изданию дежурная по вокзалу Евгения Пак, животное выпрыгнуло из поезда Владивосток — Москва во время стоянки. Затем состав тронулся, а собака осталась на перроне. Она попыталась догнать поезд, но безуспешно.

Все это мы видели по камерам. Зрелище невыносимое. Переживали, вышли сразу же, пытались найти собачку. Очень боялись, что угодит под колеса — поезда у нас ходят часто. Но ее нигде не было, — рассказала Евгения.

Женщина занялась поисками собаки и параллельно узнала ее историю, пишет издание. Оказалось, что той-терьер Лола ехала со своей 68-летней хозяйкой из Иркутска в пригород Екатеринбурга. На станции в Канске собака оказалась в тамбуре и выпрыгнула из вагона.

Евгения Пак смогла найти голодную и изможденную Лолу через неделю в нескольких кварталах от вокзала благодаря сообщению от неравнодушных людей. Собаку помыли, накормили, затем связались с хозяйкой, купив ей билет до Канска.

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