«Отсняли, поржали»: скандалистка из такси в Сочи назвала видео постановкой

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Девушка, оскандалившаяся ранее в такси бизнес-класса в Сочи, выложила видеообращение, в котором объяснила, что любит снимать «всякую ерунду» и «постановки», передает Telegram-канал Shot. Она добавила, что всему, что она публикует, «нельзя верить».

Мы снимаем с дочкой и моей подругой, и вообще, кто мне под руку попадется, разные видео: большинство, 99% — это постановки, видеопостановки, так сказать, жизненные. То есть, все, что мы снимаем, возможно, происходит и в жизни. Даже вчера в такси мы сняли, как типа отдыхающие в Сочи едут в бизнес-классе за 500 рублей. Мы отсняли, поржали, и я даже не думала, что этот ролик залетит куда-нибудь, — сказала девушка в своем обращении.

Накануне две женщины вызвали такси бизнес-класса, а когда вместо Mercedes приехал Hyundai, устроили скандал водителю, заявив, что будут вести себя так, как им заблагорассудится. Мужчина предпринял попытки извиниться и оправдаться за замену иномарки, однако девушки продолжили скандалить, угрожая скорой и «влиятельным супругом». Скандал попал на видео, которое стали активно распространять и обсуждать в Сети.