Отсидевший за насилие мужчина совершил его вновь сразу после освобождения Россиянин совершил насилие над ребенком через четыре дня после выхода из колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Кирове мужчина, отбывший срок за сексуальное насилие над ребенком, совершил аналогичное преступление спустя четыре дня после освобождения из колонии, сообщает Telegram-канал Baza. Жертвой нападения стала 13-летняя школьница.

По данным канала, злоумышленник напал на девочку 12 декабря, когда она шла домой после школы. Он нагнал ее у железнодорожных путей и дважды ударил кулаком по голове. После этого мужчина заставил школьницу пойти с ним до гаражного кооператива, где и совершил насильственные действия.

О произошедшем стало известно полиции. Нападавшего задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в Волгоградской области задержали 42-летнего мобилизованного по делу о сексуальном насилии над ученицей второго класса. По данным канала, в полицию обратилась мать девочки. По информации «Осторожно, новости», он проживал в том же доме, где произошло надругательство над несовершеннолетней. В публикации канала сказано, что СКР намерен возбудить уголовное дело. Минобороны России эту информацию не комментировало.