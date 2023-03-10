Отсидевший за изнасилование ребенка петербуржец вновь оказался за решеткой Полиция Петербурга задержала рецидивиста, изнасиловавшего школьницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали 46-летнего рецидивиста, изнасиловавшего 15-летнюю школьницу, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина с 2005 года отбывал наказание за изнасилование десятилетней девочки и освободился из колонии менее года назад. При задержании он несколько раз попытался покончить с собой.

Петербуржец заприметил свою жертву в одном из местных магазинов. Он завлек ее к себе домой, где и совершил насилие, за что в скором времени был задержан.

Сейчас подозреваемый арестован на два месяца. Недавно его проверяли на причастность к другому подобному преступлению. По собственному признанию мужчины, во время предыдущей отсидки ему отвели низшую ступень в тюремной иерархии.

Ранее в Якутске пенсионер, подозреваемый в изансиловании пяти женщин и девочек, пытался имитировать психическое расстройство, чтобы избежать уголовного наказания. В течение 2021 и 2022 года он под благовидным предлогом заманивал к себе жертв, подмешав в угощение вещество, от которого они теряли сознание и насиловал их. При этом одну несовершеннолетнюю он удерживал в квартире, не давая возможности покинуть помещение.