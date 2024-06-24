Отряд взрывотехников прибыл на пляж Севастополя АТК Севастополя сообщила о работе взрывотехников на пляже после обстрела ВСУ

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Отряд взрывотехников прибыл на пляж «Учкуевка» в Севастополе после ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, там также работают представители Следкома России и других силовых ведомств, сообщили в пресс-службе антитеррористической комиссии города. На пляже могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы.

На пляже «Учкуевка», где 23 июня был нанесен террористический удар ВСУ по мирным людям, проводятся оперативно-следственные действия. На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств. После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы, — заявили в АТК.

Представители комиссии призвали жителей Севастополя сохранять бдительность при обнаружении мин, снарядов, бомб, обломков боеприпасов и самодельных взрывных устройств. В таких случаях категорически запрещается приближаться к объектам, необходимо сообщать о находке в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города из-за ракетной атаки со стороны ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения.