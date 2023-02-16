Под мост в Выборге выкинули отрубленные человеческие ноги Гулявшая с собакой женщина обнаружила отрубленные ноги человека под мостом в Выборге

Фото: СК РФ

В Выборге Ленинградской области прохожая с собакой обнаружила две отрубленные человеческие ноги, передает портал «47news» со ссылкой на источник в полиции. Человеческие останки были найдены под мостом рядом с Анненскими укреплениями. По словам женщина, других частей тела она не видела.

Это не я нашла, а собаки. Мы с ними гуляли как раз. Мы видели только ноги. Они были без обуви, носков, безо всего, — рассказала очевидец.

По версии криминалистов, человеческие конечности могли пролежать под мостом от двух недель до месяца. Следственный комитет РФ начал проверку по этому делу.

В январе этого года в Забайкалье обнаружили расчлененный труп 40-летнего мужчины. По информации СУ СК края, тело обнаружили в выгребной яме в селе Урульга Карымского района. В убийстве заподозрили знакомого жертвы, с которым тот накануне распивал спиртные напитки.

В том же месяце в Бердске Новосибирской области нашли расчлененное тело мужчины в овраге неподалеку от общежития. Останки тела были разбросаны по оврагу, руки и голову убитого нашли позже недалеко от тела.

До этого в Обнинске нашли расчлененные тела двух человек — мужчины и женщины. Конечности были завернуты в полиэтиленовые пакеты. Трупы, обнаруженные сотрудниками аварийной службы, достали из канализационных колодцев.