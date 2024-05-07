Отрубленные голову и руки нашли за бассейном в Новотроицке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Новотроицке Оренбургской области обнаружены части тела женщины, сообщает издание NTSK.RU со ссылкой на свой источник. Голову и руки нашли за зданием бассейна «Волна».

По данным издания, первым подозреваемым в убийстве стал сожитель погибшей. Его задержали.

Ранее сообщалось, что в квартире в городе Никольское в Ленобласти был обнаружен чемодан с отсеченными частями тела 47-летней женщины. На месте преступления были задержаны бывший заключенный и его возлюбленная. Пара призналась в убийстве и расчленении жертвы, после того как они поссорились с ней во время встречи.

В апреле в Адыгее 33-летний сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии убил и расчленил мужчину в почтовом отделении. Убитый являлся программистом «Почты России», а подозреваемый до этого конфликтовал с работниками сервиса. Силовик постоянно пытался досматривать руководителя отделения, а если кто-то пытался с ним спорить, он напоминал, что имеет при себе пистолет. Вечером 14 апреля росгвардеец в очередной раз поссорился с одним из сотрудников — 23-летним программистом. В итоге он достал пистолет и выстрелил в голову молодому человеку, после этого затащил погибшего в комнату на КПП и расчленил его. Останки обнаружили на следующий день на полигоне бытовых отходов.