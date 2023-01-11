Отрубленную мужскую голову и ноги нашли у железной дороги в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье работник станции Кашира сообщил об отрубленной мужской голове в пакете и ногах, найденных недалеко от железной дороги. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, силовики установили место жительства погибшего и обнаружили там еще один труп.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность расчлененного мужчины и выяснили его место жительства. В его квартире нашли остальные части тела, а также тело другого мужчины, — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, обнаруженный мертвым в квартире мужчина покончил с собой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее житель Иркутска расчленил жену, приняв ее за инопланетянина. Преступление было совершено 1 января. Подозреваемый распивал дома алкоголь, внезапно ему в голову пришла мысль, что в жену вселился представитель внеземной цивилизации. Он убил супругу топором для мяса и отрубил ей голову. После расправы над женой мужчина позвонил дочери, рассказал о произошедшем и попросил вызвать полицию. Подозреваемый помещен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».