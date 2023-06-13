Погибшую от отравления сидром самарчанку пять дней лечили не от того

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Самаре 25-летняя девушка скончалась от отравления сидром, поскольку первые пять дней ее лечили не от того заболевания, передает Telegram-канал Baza. 1 июня пациентку доставили в токсикологический стационар, но там исключили алкогольное отравление и направили девушку на лечение от острой почечной недостаточности. Ее в коматозном состоянии перевели на ИВЛ и лечили с помощью диализа.

Только на пятый день, когда в СМИ активно начали обсуждать серию отправлений напитком «Мистер Сидр», врачи допустили, что ошиблись с диагнозом. Девушку перевели в токсикологическое отделение, где она скончалась спустя пять дней.

При этом ее знакомый, который выпивал с ней в тот день, запивал сидр крепким алкоголем. Несколько дней он мучился от диареи и рвоты, но в итоге выздоровел.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил правительству снять мораторий на плановые проверки для алкогольного бизнеса. Это экономическое ограничение распространялось на отрасль до 2030 года.

Общее число погибших от напитка марки «Мистер Сидр» приближается к 40. Ранее был задержан сержант полиции, который позволил украсть со склада УМВД Самарской области цистерны спирта, что позже злоумышленники перепродали производителям алкогольной продукции. Спирт находился на складе с 2012 года как вещдок по другому уголовному делу.