Отравившихся медвежьим мясом в Забайкалье стало еще больше Число отравившихся после употребления мяса медведя в Забайкалье выросло до 11 человек

Число людей, пострадавших от употребления дикого медвежьего мяса в селе Куанда Каларского района, возросло до 11, сообщает Telegram-канал правительства Забайкальского края. В том числе, двое из них несовершеннолетние.

За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Трое средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний. Восемь в удовлетворительном, - заявили в правительстве Забайкальского края.

Изначально сообщалось, что девять человек, среди которых один ребенок, столкнулись с отравлением после употребления дикого медвежьего мяса в указанном селе. Шестеро из них были госпитализированы и находятся под постоянным вниманием. Прокуратура начала расследование инцидента.

Напомним, 28 июня Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований из-за отравления гимназистов и их родителей, отмечавших выпускной в ресторане. Ответчик — ТК «Арсенал трейд». По информации объединенной пресс-службы судов города, в заведении были обнаружены множественные санитарные нарушения, а также не была обеспечена последовательность технологических процессов.