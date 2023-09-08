Отравившиеся шаурмой в Курске рассказали, что спасло их от гибели Отравившиеся шаурмой в Курске рассказали, что их спасли от гибели медики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отравившиеся шаурмой в Курске рассказали SHOT, что их спасла от гибели быстро прибывшая бригада скорой помощи. Пострадавшие отметили, что обратились за помощью, будучи в полуобморочном состоянии.

Как рассказала Наталья, в тот день она вместе с супругом забрала четырехлетнюю дочь с занятий. Кода семья шла домой, они решили зайти в бистро, где была большая очередь. Отстояв ее, они купили две шаурмы и съели их дома.

Дочь попросила немножко попробовать, я ей дала. Муж ей дал немножко тоже попробовать. Она съела не так уж много, но ей этого хватило. <...> Потом дочь резко говорит: «У меня животик болит» <...> Вызвали скорую, скорая минут через пять приехала уже, — вспоминает Наталья.

Спустя час после употребления шаурмы всей семье стало плохо: девочку начало рвать, а у ее папы закружилась голова и заболел живот, после чего он упал в обморок. Спустя 15 минут, находясь в полуобморочном состоянии, Наталья позвонила родственникам и попросила вызвать скорую помощь.

Врачи приехали через пять минут после вызова. Всем пострадавшим сразу сделали необходимые процедуры: поставили капельницы, уколы от тошноты и рвоты, ЭКГ, взяли пробу сахара. Медики провели у пострадавших около часа, а через несколько часов вернулись проконтролировать их самочувствие.

Ранее стало известно о массовом отравлении в Льгове Курской области. Там, после употребления шаурмы за медицинской помощью обратились свыше десятка человек. Жители Льгова стали обращаться с симптомами острой кишечной инфекции в больницу в ночь на 7 сентября. В настоящее время в Льговской ЦРБ проходят амбулаторное лечение 10 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко. Одна девушка скончалась.