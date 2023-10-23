Отравившегося грибами жителя Алтая переведут из палаты на скамью подсудимых Жителю Алтайского края грозит срок за выращивание галлюциногенных грибов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Алтайского края, ранее поступивший в больницу с симптомами отравления галлюциногенными грибами, стал фигурантом уголовного дела, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление помощника прокурора региона Марии Антошкиной. По ее словам, мужчину обвиняют в незаконном культивировании наркотических растений. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы в сентябре. Изначально предполагалось, что он отравился неизвестным ядом, однако позже выяснилось, что он употреблял галлюциногенные грибы собственного производства. Полиция провела обыски в его доме, в ходе которых обнаружила мини-ферму со специальным оборудованием. Мужчина признался, что выращивал грибы, и раскаялся в содеянном. Прокуратура продолжает проводить проверку по факту случившегося.

Как сообщалось ранее, фельдшер скорой помощи из Санкт-Петербурга убил восьмилетнего сына. По версии следствия, в момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. Уточняется, что речь идет о галлюциногенных грибах, которые фельдшер принимал во время эзотерических практик. В день убийства он съел сразу семь мухоморов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.