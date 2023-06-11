Отравившаяся «Мистер сидром» школьница умерла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что одиннадцатиклассница из города Шумиха, впавшая в кому после употребления алкогольного напитка «Мистер Сидр», скончалась в больнице в Курганской области. По информации Telegram-канала Baza, девушка скончалась в районе 14:00 не выходя из комы.

SHOT утверждает, что смерть наступила из-за того, что в выпитом напитке содержалось большое количество метанола.

Канал указывает, что девушка впала в кому после того, как выпила 2,5 литра «Пина колады» марки «Мистер сидр», продукция которой стала причиной массовых смертельных отравлений по всей России.

По данным Роспотребнадзора, по всей России было изъято 66,5 тысячи литров опасного напитка «Мистер Сидр», произведенного в Самарской области. Наибольший объем продукции изъят в Астраханской области, Курганской области и Республике Удмуртия.

О череде смертельных отравлений алкогольным продуктом «Мистер Сидр» стало известно утром 5 июня. К утру 7 июня это число достигло почти 100 случаев в разных регионах России.

Также 7 июня сообщалось, что в городе Димитровграде Ульяновской области 18-летнюю беременную девушку выпишут после отравления сидром. Роженица выпила сидр на позднем сроке беременности, чтобы освежиться в жаркую погоду. Врачам удалось спасти и ее, и плод.