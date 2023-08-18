«Постоянные попытки штурма»: Рогов раскрыл детали жестких боев у Работино Рогов: ВС РФ отразили новую попытку наступления ВСУ в районе Работино

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли очередную попытку прорвать российскую оборону в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, атака ВСУ не увенчалась успехом, противник понес потери и отсупил.

Идут постоянные попытки штурма, причем большей частью без тяжелой техники, а просто живой силой просочиться и зайти внутрь населенного пункта. С утра опять поперли и пытались закрепиться в северной части села, но их перемололи. Работино остается под нашим контролем, а противник, понеся потери, был вынужден отступить, — рассказал Рогов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что после уничтожения штурмовых групп оставшиеся солдаты ВСУ отошли на север. При этом украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

Кроме того, по данным Министерства обороны России, артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления присоединившихся к украинским войскам иностранных наемников в Николаеве, а также нанесли ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Райское.