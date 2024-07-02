Отправивший в нокаут россиянку чемодан оказался матрасом Сбивший петербурженку с ног летающий чемодан оказался матрасом

Фото: t.me/mchs_official

Поднявшийся в воздух от ураганного ветра в Санкт-Петербурге матрас сбил с ног девушку. Накануне видео, снятое очевидцем, разошлось по соцсетям. Многие предположили, что удар был нанесен багажом с колесиками, однако это оказалось не так, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Девушке, которая всеми силами противостояла ветру, пытаясь дойти до дома, вызвали скорую и оказали первую помощь.

Ранее стало известно, что из-за сильного ветра в Новом Токсово в Ленобласти огромное дерево упало на 26-летнего строителя. По словам напарника погибшего, мужчина решил снять на видео непогоду и вышел из бытовки. После грохота падающих деревьев его коллега услышал только тишину, а коллега так и не вернулся в бытовку. Второй строитель пошел его искать и наткнулся на тело.

Кроме того, во время сильного ветра погиб 11-летний мальчик. На ребенка упало дерево. Инцидент случился у дома № 77 на проспекте Шаумяна. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, затем наступила клиническая смерть. Ребенок скончался, не приходя в сознание.

До этого стало известно, что недалеко от парка Победы 36-летнюю женщину зашибло насмерть упавшим деревом, она скончалась. В момент происшествия погибшая выносила мусор, инцидент произошел на проспекте Юрия Гагарина.