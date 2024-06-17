Отпинавший пенсионерку по лицу петербуржец давно кошмарил пожилых в районе Петербуржец избивал и грабил пенсионерок ради алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жертвами петербуржца с алкогольной зависимостью стали по меньшей мере две пожилые женщины, но он давно покушался на пенсионерок, проживающих в районе, сообщили соседи задержанного в репортаже НТВ. Распространившаяся в соцсетях запись, где мужчина пинает с высоты лестничного пролета 84-летнюю пенсионерку, оказалась не единственным задокументированным преступлением того дня. Вечером таким же способом пьяный мужчина избил по лицу и ограбил 89-летнюю пенсионерку.

Из квартиры дома № 5 на Петергофском шоссе была госпитализирована 89-летняя женщина. [Мужчина] причинил ей тяжкие травмы и похитил деньги, — рассказал замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу Дмитрий Стокрацкий.

Вторую пенсионерку доставили в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали травму головы и перелом плеча.

Женщины рассказывали: «Какой-то такой же шел. Ждет как будто меня, стал поправлять ботиночки. Я прошла, и он за мной. Хорошо, что еще одна соседка заходила и вместе мы быстренько зашли», — пересказывает местный житель слова одной из пенсионерок.

При задержании подозреваемый рассказал, что ранее уже был судим за аналогичные преступления, но вышел на свободу из-за состояния здоровья. Теперь в отношении него снова возбуждено уголовное дело.

Ранее в московском метро 41-летний пассажир избил 69-летнего мужчину, который споткнулся о его ногу. На видео из вагона видно, что изначально между пенсионером и пассажиром завязался словесный конфликт, который быстро перетек в драку.