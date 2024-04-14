Смытый на Тоболе деревянный мост течением несет к Кургану

Фото: t.me/silavpravdevshumkov

Деревянный мост, смытый на Тоболе в селе Темляково, несет течением к Кургану, сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале. По его словам, из-за плывущей по реке переправы возникает риск затора при прохождении паводка.

В Темляково смыло деревянный мост и несет течением к Кургану. Это создает риск затора. МЧС поставлена задача вытащить эти куски из воды, пока они не создали преграды для воды, — написал Шумков.

Глава Курганской области также сообщил, что в деревне Лаптева сорвало понтонный мост. Переправу не смыло течением, так как ее держат крепления. Сотрудникам МЧС поручили достать мост из воды и закрепить, чтобы он не спровоцировал затор.

Ранее Шумков также отметил, что уровень реки Тобол в Кургане вырос на 54 см за ночь и составляет почти пять метров. По его словам, последние два часа вода добавляется по 20 см, течение заметно усиливается. Глава региона призвал местных жителей покидать подтапливаемые места.

Накануне в селах Межборное, Утятское, Нагорское в Курганской области началась превентивная эвакуация населения. Местные власти призвали не ждать, когда вода подойдет к дома. Людей попросили немедленно оставить подтапливаемые места и взять с собой документы.