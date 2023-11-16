«Отобрал документы, бил»: фермера из Хакасии обвинили в использовании рабов СК: фермера из Хакасии заподозрили в использовании рабского труда с 2016 года

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Сотрудники правоохранительных органов задержали директора фермерского хозяйства из Хакасии по подозрению в использовании рабского труда, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. По версии следствия, мужчина использовал подневольных рабочих с 2016 года. Он отобрал у них документы, бил и закрывал в погребе в качестве наказания.

Задержанным оказался 47-летний житель Усть-Абаканского района. Следователи считают, что в 2016 году он подыскал для работы на отдаленном фермерском хозяйстве двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни. Он пообещал им выплачивать заработную плату, однако фактически удерживал их насильно, угрожая побоями. Это продолжалось на протяжении семи лет.

Подозреваемый отбирал у потерпевших личные документы, заставлял ежедневно работать на ферме по 16 часов в сутки, а в качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники неоднократно предпринимали попытки сбежать с фермы, однако из-за ее отдаленности от населенных пунктов это было невозможно. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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