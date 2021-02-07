Отмечающие золотую свадьбу пары в Хабаровске получат 25 тысяч рублей

В Хабаровском крае пары, прожившие в браке более 50 лет, могут претендовать на выплату в 25 тысяч рублей от властей.
С 15 марта вступит в силу постановление, которым учреждён памятный знак правительства Хабаровского края «За супружеское долголетие», — сказано на сайте правительства региона.
Чтобы получить деньги, оба супруга должны быть гражданами РФ и жить на территории региона более 20 лет. Соответствующий указ подписал врио губернатора Михаил Дегтярёв.
В местом комитете по делам ЗАГС рассказали журналистам, что памятный знак был учреждён в 2018 году к 100-летию со дня образования органов ЗАГС России. С того времени его получили 480 пар в Хабаровском крае.
Теперь все эти пары могут обратиться за своей единовременной выплатой, сообщили в правительстве.
Как писал NEWS.ru, 6 февраля глава ЛДПР Владимир Жириновский отметил 50-летие супружеской жизни с Галиной Лебедевой. Золотую свадьбу они сыграли в узком кругу в одном из московских ресторанов.