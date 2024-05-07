Отлетевшее от КамАЗа колесо снесло женщину и мужчину на Кубани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Абрау-Дюрсо Краснодарского края от КамАЗа отлетело колесо и на огромной скорости влетело в мужчину и женщину, стоявших рядом с припаркованной машиной, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, у грузовика сначала взорвалось одно колесо, после чего другое отлетело и покатилось по улице.

Тяжелая шина снесла двух человек, остановить колесо смог другой автомобиль, которому оно смяло дверь. Пострадавшую женщину госпитализировали с серьезными травмами. Мужчина отделался ушибами.

Ранее в Свердловской области 17-летний подросток погиб во время починки своего автомобиля. В компании двух друзей он пришел в гараж, чтобы подкрутить гайку, поднял машину на домкрат, подложил кирпичи и забрался под авто. Один из приятелей предложил ему для страховки подложить колесо, но Антон отказался, так как рассчитывал управиться быстро.

Когда подросток уже вылезал из-под машины, домкрат резко сорвался, и автомобиль придавил его. Друзья безуспешно пытались помочь и вызвали спасателей, но молодой человек скончался до приезда скорой. Студент отметил 17-летие всего месяц назад.