Отлетевшая деталь станка серьезно ранила токаря в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на одном из производственных предприятий рабочий-токарь получил тяжелые травмы из-за отлетевшей от станка 10-килограммовой детали, сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах города. Приехавшие на место медики доставили мужчину в больницу в тяжелом состоянии.

Как рассказал изданию источник, при ударе пострадавший получил закрытый перелом восьмого и девятого ребер с левой стороны, тупую закрытую травму живота и рвано-ушибленную рану нижней трети левого плеча.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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