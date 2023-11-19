Откусил штрудель и забрал украшения: ряженый бомж дважды обокрал квартиру SHOT: в Подмосковье мужчина дважды обокрал жилище более чем на 150 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Красногорска в Московской области дважды обокрал одну и ту же квартиру, унеся с собой ювелирные украшения и более 150 тысяч рублей, пишет Telegram-канал SHOT. Во время первого проникновения в чужое жилище он обнаружил в холодильнике штрудель и надкусил его.

В сентябре злоумышленник примерил на себя образ бездомного и делал вид, что собирает бутылки под окнами жилого дома. Он заметил, что в одной из квартир на втором этаже не горит свет. С помощью напильника он вскрыл балконную дверь, попал в помещение, забрал все найденные ювелирные украшения, а также 50 рублей, попутно полакомившись десертом.

Спустя два месяца он вновь наведался в это же жилище — на этот раз его добычей стали 150 тысяч рублей. Однако после квартирный вор явился в полицию и рассказал об обоих эпизодах.

По его словам, чужие деньги и украшения он спрятал в тайниках в разных районах Красногорска. Золото и бриллианты он заложил в ломбарде, за что выручил около 176 тысяч рублей. Деньги он тратил на еду и алкоголь. Правоохранители задержали мужчину.

Ранее в Москве житель дома перелез через балкон к соседям, чтобы украсть неисправный пылесос. Ранее судимый 20-летний злоумышленник попытался сдать бытовую технику в ломбард, однако выкупать ее отказались. Тогда мужчина выкинул пылесос в мусорный бак.