Открывший стрельбу в ангарском кафе оказался участником ЧВК «Вагнер» «Газета.ru»: огонь в ангарском кафе открыл судимый участник ЧВК «Вагнер»

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

«Газета.Ru» со ссылкой на вице-президента Ангарской федерации бокса Вячеслава Помыткина пишет, что Василий Мурачев, ранивший в ангарском кафе президента Ангарской федерации бокса Александра Ракислова и его друга, состоит в ЧВК «Вагнер». Мурачев, по словам Помыткина, недавно вернулся из зоны проведения СВО. Также Помыткин не смог назвать причину, по которой стрелявший мог напасть на предпринимателя.

Никто не знает, из-за чего произошла перестрелка. По камерам, зашел этот человек и сразу открыл стрельбу, не разговаривал, просто с ходу начал стрелять. [Ракислов] сидел, кофе пил просто. В тяжелом состоянии, ничего неизвестно, пулевые раны по ногам и все, вроде. Навряд ли были знакомы, потому что Ракислов проживает в Москве. А этот товарищ вообще сидел, а потом пошел в «Вагнер», отбыл в ЧВК полгода, пришел неделю назад, — рассказывает Помыткин.

Также, по его словам, «вагнеровец был связан с бойцовским клубом «Ахмат» до уголовного срока, но никак не был связан с федерацией бокса.

Погибший в результате стрельбы Оганез Туманян занимался бизнесом и собирался открыть федерацию бокса в городе Байкальск.

ЧП произошло 20 июня в кафе Coffee Like. Мурачев скрылся с места преступления, однако из-за серьезных ран был вынужден обратиться в больницу. Там же его и задержали. В машине у главы «Бойцовского клуба «Ахмат» нашли пистолет Макарова, из которого он и обстреливал своих врагов. Ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство.