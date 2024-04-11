Открывших огонь по силовикам боевиков ликвидировали в Нальчике НАК: в ходе КТО в Нальчике ликвидированы планировавшие теракты боевики

Фото: nac.gov.ru

Сотрудники силовых структур в ходе контртеррористической операции в Нальчике в Кабардино-Балкарии ликвидировали двоих боевиков, открывших огонь по силовикам, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Там уточнили, что злоумышленники планировали совершить теракты и диверсии на территории республики.

В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов, — говорится в публикации.

Представители НАК уточнили, что на месте боестолкновения были найдены автоматическое оружие и боеприпасы. Там работают взрывотехники. Участие в операции принимали сотрудники подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, потерь среди них и гражданских нет.

Ранее пресс-служба Национального антитеррористического комитета сообщила, что сотрудники силовых структур предложили сложить оружие и сдаться боевикам, заблокированным на территории садового товарищества «Насып» в городе Нальчике. В ответ на эту просьбу преступники открыли огонь по силовикам.