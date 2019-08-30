https://static.news.ru/photo/2eac42b8-cbdc-11e9-8bbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Открытое Пианино/vk.com

Любой житель Петрозаводска может музицировать на набережной Онежского озера. Здесь установили «Открытое пианино». Идея принадлежит Ирине Смирновой — преподавателю Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова — и её ученику Виталию Новицкому.

Инструмент выпущен в 1952 году фабрикой «Красный Октябрь». Его купили и настроили сами энтузиасты, передаёт телеканал « Мир 24 ».

Ранее News.ru сообщал, что блогер из Италии, известный в Интернете под никнеймом Davie504, на центральных улицах Москвы сыграл на бас-гитаре российские мелодии. Он прилетел специально для того, чтобы снять музыкальный ролик.