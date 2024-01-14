Открытое горение на складе Wildberries ликвидировали спустя более чем сутки

Фото: МЧС РФ

Сотрудникам пожарной службы удалось ликвидировать открытое горение на складе Wildberries в петербургском микрорайоне Шушары, сообщило ведомство. В настоящий момент огнеборцы проводят поливку и разбор конструкций.

Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге. Проводится проливка и разборка конструкций, — говорится в сообщении.

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге начался ранним утром 13 января. В 04:20 по московскому времени сработала первая сигнализация. Работники склада начали выходить из помещения спустя три часа. К обеду 13 января пожар удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров.

Сумма имущественного ущерба от пожара может превысить 10 млрд рублей. По словам экспертов, это сопоставимо с суммой выплат маркетплейса Ozon после возгорания на его складе летом прошлого года. При этом на ситуацию могут повлиять человеческие жертвы.

После пожара на складе в Шушарах руководство маркетплейса приняло решение об открытии горячей линии. Операторы принимают обращения от близких и родственников сотрудников, с которыми они не могут связаться после ЧП. До сих пор информация о пострадавших или погибших не поступала.