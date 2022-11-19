Открытое горение на газопроводе под Петербургом ликвидировано В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на газопроводе в Ленинградской области

Фото: МЧС Ленинградской области

Открытое горение на газопроводе на территории Всеволжского района Ленинградской области ликвидировано. Об этом сообщают журналисты ТАСС, ссылаясь на информацию от представителей МЧС. Местные власти до этого передавали, что тушение огня ведется силами сразу нескольких бригад спасателей.

В 18:19 мск на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения, — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Взрыв произошел на Рябовском шоссе в результате разгерметизации. Очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени в Всеволожском районе.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что теплоэлектростанцию города Всеволожска перевели с газа на мазут для бесперебойной подачи тепла.

Как стало известно ранее, в результате ЧП на газопроводе в Ленинградской области отключилась часть генерирующего оборудования на Северной ТЭЦ, дающей тепло около 800 тысячам людей.