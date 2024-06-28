Открытое горение ликвидировали на нефтепроводе под Тамбовом после атаки ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории нефтепровода «Дружба» в Тамбовской области ликвидировано открытое горение, сообщили в правительстве региона. Пожар возник в результате атаки беспилотника ВСУ. В настоящее время проводятся работы по охлаждению резервуара.

Произведена ликвидация открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба» линейной производственно-диспетчерской станции Никольское, которое возникло в результате атаки БПЛА. Проводятся работы по охлаждению резервуара, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети опубликовали видео пожара, произошедшего на нефтебазе в Тамбовской области. В объектив камеры попал момент, как пламя вырывается из крыши строения. На кадрах видно, что спасатели МЧС прибыли на место происшествия и тушат возгорание. Сильного задымления со стороны улицы не наблюдается.

Как сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров, беспилотник совершил атаку на нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе. Как уточнил губернатор, от места происшествия до ближайшего города примерно три километра. При необходимости местных жителей эвакуируют, констатировал глава области.